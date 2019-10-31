Дочь Навки и Пескова выиграла турнир по фигурному катанию

Пятилетняя Надежда Пескова, дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Татьяны Песковой выиграла турнир по фигурному катанию. Об этом рассказала мама маленькой спортсменки в Instagram.

Навка рассказала о том, что готовится к гастролям в Санкт-Петербурге и гордится своей дочерью. По словам олимпийской чемпионки, Надежда любит трудиться с самого детства и наслаждается фигурным катанием.

"Многие могут сказать, что это же дочь Пескова и Навки, конечно, ей другое место и не дадут! А я хочу сразу сказать, что результаты моей дочери - только ее! Она с раннего детства настоящий пахарь, тренируется по два раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! А у кого есть вопросы, рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований, и детишек поддержите, да и вопросы отпадут", - написала Навка.