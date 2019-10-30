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РФС наказал футболистов за драку в матче "Арсенал" - "Ахмат"

Спорт » Командные виды » Футбол print

КДК РФС дисквалифицировал футболистов "Арсенала" и "Ахмата" за драку в матче 14-го тура молодежного первенства. Конфликт произошел на 39-й минуте игры в Грозном.


"Ахмат" - "Арсенал". Драка на матче.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет отстранил на шесть игр футболистов, которые были удалены арбитром встречи. Это канонир Никита Мельников и футболисты "Ахмата" Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов.

Тульская команда выиграла со счетом 3:1. 

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