Овечкин поддержал 15-летнего мальчика больного раком

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (4:3) сделал подарок 15-летнему мальчику Льюи. Он презентовал ребенку шлем, которым команда награждает лучшего игрока каждой игры.

Льюи болен раком. В 2016 году у него выявили остеосаркому, одну из форма рака костей. Ребенку пришлось ампутировать ногу.

В 2017 году Льюи встретился с Овечкиным. Хоккеист пригласил его на матч в Торонто. Теперь ребенок присутствует на каждой игре "Мэйпл Ливз" и "Кэпиталз". В Вашингтоне его считают талисманом команды.

"Он приносит команде удачу на этой арене. Неважно, хорошо мы играем или плохо, всегда берем очки", - заявил Овечкин пресс-службе НХЛ.

В матче с "Торонто" Овечкин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. НХЛ признала его первой звездой дня. Кроме того, Овечкин обошел Люка Робитайла в списке снайперов лиги. Россиянин располагается на 12-м месте.