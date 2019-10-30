Овечкин покорил очередной рубеж в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче против "Торонто". Второй гол капитана стал победным в этой игре - 4:3 в овертайме.



Гол Овечкина в ворота "Торонто".

Россиянин вышел на 12-е место среди снайперов в истории НХЛ. На его счету теперь 669 шайб. Овечкин обошел Люка Робитайла.

Следующая цель Овечкина - 11-е место Теему Селянне, в активе которого 684 гола. Первая десятка снайперов выглядит так: