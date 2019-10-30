Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Свечников - второй

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Капитан "Кэпиталз" в игре с "Торонто" набрал 4 очка, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Его команда победила со счетом 4:3 в овертайме.

Второй звездой дня назван российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников. В игре против "Калгари" он забросил две шайбы. Его команда победила со счетом 2:1.

"Вашингтон" лидирует в Восточной конференции, набрав 21 очко. "Каролина" идет четвертой с 17-ю пунктами.

Темы нхл хоккей андрей свечников александр овечкин вашингтон кэпиталз каролина харрикейнз
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Стресс у беременных влияет на пол ребенка
США и Канада. Новости и аналитика
США на грани гражданской войны
Силовые структуры
Чешский эксперт: война с Россией - полное безумие
Новости Все >
"Князь Владимир" впервые выстрелил ядерной "Булавой"
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Депутата жестоко избили неизвестные в Иркутской области
Испытания новейшей ядерной ракеты в России начнутся в январе 2020 года
В Питтсбурге провал на дороге "засосал" автобус
"Я не лох", розовый гроб, бунт радикалов: украинцы недовольны Зеленским
Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3
Комиссия Минобороны назвала причины трагедии в воинской части
Специалисты создали сверхкомпактную 3D-камеру на основе зрения пауков
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Последние материалы
Чешский эксперт: война с Россией - полное безумие
"Князь Владимир" впервые выстрелил ядерной "Булавой"
Россияне даже не надеются выжить на пенсию
Депутата жестоко избили неизвестные в Иркутской области
Испытания новейшей ядерной ракеты в России начнутся в январе 2020 года
В Питтсбурге провал на дороге "засосал" автобус
"Я не лох", розовый гроб, бунт радикалов: украинцы недовольны Зеленским
Разговор Собчак с Лениным покажет ТВ-3
Комиссия Минобороны назвала причины трагедии в воинской части
Война и смерть – главный наркотик Скорпионов
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Силовые структуры
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Фигурное катание
Американская фигуристка Теннелл лидирует после двух этапов Гран-при
Бывший СССР
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Соломон Соловьев Война и смерть – главный наркотик Скорпионов Соломон Соловьев Игорь Буккер Реальная научная фантастика Игорь Буккер Любовь Степушова Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским Любовь Степушова
Комментарии
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Песков прокомментировал инцидент в Забайкалье
В Питтсбурге провал на дороге "засосал" автобус
Депутата жестоко избили неизвестные в Иркутской области
В Питтсбурге провал на дороге "засосал" автобус
Украинский депутат: "Аплодирую хитрости Москвы"
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Валуев: вы видели, чтобы Малкин носился с американским флагом?
Эрдоган сыграл против всех и выиграл
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Правительство хочет установить точное количество бедных россиян
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Украинский депутат: "Аплодирую хитрости Москвы"
Филолог из НИУ ВШЭ назвал русский язык "убогим" и "клоачным"
Почему Путину надо идти на "газовую войну" с Зеленским
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ