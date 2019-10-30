Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Свечников - второй

Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Капитан "Кэпиталз" в игре с "Торонто" набрал 4 очка, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. Его команда победила со счетом 4:3 в овертайме.

Второй звездой дня назван российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников. В игре против "Калгари" он забросил две шайбы. Его команда победила со счетом 2:1.

"Вашингтон" лидирует в Восточной конференции, набрав 21 очко. "Каролина" идет четвертой с 17-ю пунктами.