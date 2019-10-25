Фанаты "Лацио" использовали приветствие нацистов перед игрой в Глазго

Болельщики "Лацио" попали в очередную неприятную историю. Перед игрой с "Селтиком" в Лиге Европы они использовали приветствие нацистов. Прохожие сняли в Глазго поход фанатов, которые вскидывают руки вверх.



Фанаты "Лацио" использовали приветствие нацистов.

Римские болельщики и ранее были наказаны за подобные нарушения. Во время игры с "Ренном" они позволили себе нацистские кричалки. В следующей домашней игре на стадионе "Лацио" будут закрыты четыре сектора самых активных болельщиков.

"Лацио" проиграл матч "Селтику" со счетом 1:2. Команда занимает третье место в своей группе, набрав три очка.