Немецкий клуб объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак"

Немецкий футбольный клуб "Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей Макса Урванчки в московский "Спартак". Ранее в этой команде работал немецкий специалист Доменико Тедеско, который в понедельник должен быть назначен главным тренером красно-белых.

На прошлых выходных Урванчки попросил у клуба разрешение перейти в "Спартак", которое было удовлетворено. Немецкая команда пожелала своему работнику успехов в дальнейшей карьере.

Доменико Тедеско и его штаб должны подписать контракт на 2 года и 9 месяцев, то есть до окончания сезона-2021/22. Главный тренер будет получать 2 млн евро за сезон с учетом бонусов. Детали контрактов его помощников не разглашаются.

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