Игроки нашли в футбольном симуляторе оскорбляющий ЦСКА плакат

Пользователи социальных сетей обнаружили плакаты оскорбительного характера в футбольном симуляторе Konami Pro Evolution Soccer 2020.

Об этом, например, написал аккаунт в Twitter под названием "CРА4ТВ", сообщает Lenta. Ru.

На опубликованном снимке экрана игры изображен баннер с оскорбительной надписью в адрес московского футбольного клуба ЦСКА.

"Еще никогда PES не был таким реалистичным", — отметил автор поста.