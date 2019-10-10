Пользователи социальных сетей обнаружили плакаты оскорбительного характера в футбольном симуляторе Konami Pro Evolution Soccer 2020.
Об этом, например, написал аккаунт в Twitter под названием "CРА4ТВ", сообщает Lenta. Ru.
На опубликованном снимке экрана игры изображен баннер с оскорбительной надписью в адрес московского футбольного клуба ЦСКА.
"Еще никогда PES не был таким реалистичным", — отметил автор поста.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.