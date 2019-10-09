Российский футбольный союз (РФС) продал около 60 тысяч билетов на матч отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Шотландией, сообщает "СЭ". Игра пройдет 10 октября в "Лужниках" и начнется в 21.45 по московскому времени.
Сборная России в этом матче может оформить путевку на Евро. Это произойдет, если россияне обыграют шотландцев, а Казахстан и Кипр сыграют вничью. Соперники команды Черчесова выйдут на поле в 17.00, поэтому российские футболисты будут знать турнирный расклад, выходя на поле "Лужников".
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