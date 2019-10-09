Российские волейболисты проиграли Польше на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от Польши в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в четырех сетах - 25:27, 25:21, 25:18, 25:22.

Сборная России потерпела третье поражение на турнире при трех победах. Ранее команда обыграла Египет (3:1), Иран (3:1) и Канаду (3:2), а уступила Австралии (2:3) и Бразилии (0:3). Россия занимает пятое место с 9-ю очками. Лидирует со стопроцентным результатом Бразилия.

Следующий матч на турнире россияне проведут 10 октября. Команда сыграет с Японией.

Читайте также:

Журналистка, которую просили показать грудь, прокомментировала инцидент

Ровно 20 лет назад состоялся легендарный матч Россия - Украина

ВАДА подтвердило получение ответа от России по допинговому скандалу