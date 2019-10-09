Сборная России по регби проиграла Шотландии в групповом турнире Кубка мира. Встреча завершилась с разгромным счетом - 61:0. В первой половине шотландцы набрали 21 очко, во второй - 40.
Россия на Кубке мира потерпела четыре поражения. Ранее россияне уступили Ирландии (0:35), Самоа (9:34) и Японии (10:30). Команда заняла последнее место в группе.
На выход из группы А в четвертьфинал претендуют команды Японии, Ирландии и Шотландии.
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