ESPN запретил журналистам обсуждать политику Китая в отношении Гонконга

Телеканал ESPN запретил своим сотрудникам обсуждать в публичной плоскости тему взаимоотношений Китая и Гонконга. Запрет распространяется на телетрансляции, публикации в интернете и соцсетях, сообщает Deadspin.

Решение руководства телеканала связано со скандалом с твитом генерального менеджера клуба НБА "Хьюстон Рокитс" Дэриела Мори. Ранее руководитель команды сделал запись в Twitter с поддержкой протестов в Гонконге.

В Китае сообщение Мори заметили и устроили скандал. Государственный телеканал CCTV и кабельное телевидение приостановили показ предсезонных матчей НБА. Ассоциация баскетбола Китая приостановила все контакты с клубом "Хьюстон Рокитс", из-за чего владельцы команды потеряли большую часть прибыли.

Мори удалил твит, руководство "Хьюстона" заявило, что не разделяет мнение генменеджера. Извинился даже лидер "Рокитс" Джеймс Харден, но это не помогло прекратить скандал. Положение НБА в Китае усложнилось после того, как комиссары лиги заявили, что Мори в праве высказывать любое мнение по этому поводу.

В ESPN не хотят потерять широкую китайскую телеаудиторию, поэтому следят за ситуацией.

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