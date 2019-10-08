Во время выборов в Португалии ограбили стадион "Бенфики"

Неизвестные ограбили стадион "Бенфики" в воскресенье, в день выборов в парламент Португалии, сообщает Correio da Manhã. Преступники проникли на склад на арене, где хранилась экипировка лиссабонского клуба. Комплекты формы готовились к отправке в другие страны.

Полиция выясняет сумму ущерба и проводит расследование.

"Бенфика" - соперник "Зенита" по Лиге чемпионов. Питерцы обыграли лиссабонцев 2 октября на своем поле. Игра на стадионе "Да Луш" состоится 10 декабря.

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