Китайские телеканалы остановили показ матчей НБА из-за твита о Гонконге

Государственный телеканал Китая CCTV временно остановил показ предсезонных матчей НБА. Скандал разгорелся после твита генерального менеджера Дэрила Мори, который поддержал протесты в Гонконге.

Также трансляции прекратил сервис Tencet, который предоставляет платные трансляции матчей НБА. Ранее сервис предложил болельщикам, подписавшимся на игры "Хьюстона", вернуть деньги.

После того, как разгорелся скандал, комиссар НБА Адам Сильвер поддержал Мори. В ассоциации считают, что генменеджер имел права высказывать свое личное мнение.

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