IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР). Этот вопрос не будет рассмотрен на внеочередном заседании конгресса организации, которое пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.

У СБР есть 12 критериев для восстановления. В IBU считают, что СБР проводит недостаточную работу по их выполнению, сообщает пресс-служба организации.

СБР был ограничен в правах в 2017 году. Союз имеет право заявлять спортсменов на соревнования, но не может делегировать своих представителей в руководящие органы IBU или претендовать на проведение соревнований.

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