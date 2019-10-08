Луческу не стал комментировать информацию о переговорах с "Динамо"

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу отказался комментировать информацию о переговорах с московским "Динамо". Ранее бело-голубые отправили в отставку Дмитрия Хохлова, а исполняющим обязанности назначен Кирилл Новиков.

Агент Луческу Аркадий Запорожану подтвердил факт переговоров. Он приезжал в Москву и выслушал руководство столичной команды. Самого Мирчи на встрече не было. Вместе с тем, Луческу пока отмахивается от слухов.

"Я ни о чем не знаю и не хочу давать комментарии на тему того, чего нет", - заявил Луческу в комментарии для "Спорт-Экспресса".

Ранее румынский специалист работал с "Галатасараем", "Интером", донецким "Шахтером". В "Зените" он провел один сезон. С 2017 по 2019 год руководил сборной Турции. С февраля находится без работы.

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