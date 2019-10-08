Киберспортсмена отстранили от участия в турнире из-за слов о Гонконге

Американский разработчик и издатель компьютерных игр Blizzard отстранил игрока из Гонконга от профессиональной сцены популярной игры Heartstone.

Об этом сообщает российский спортивный интернет-портал Sports. ru.

В Blizzard заявили, что Вай Чунг нарушил правило турнира 6.1. В нем говорится, что компания может отстранить от участия в турнире любого игрока, если тот обидит часть зрителей или же иным путем нанесет вред имиджу компании.

Вай Чунг же во время одного из послематчевых интервью призвал освободить Гонконг.

Напомним, что в Гонконге — специальном административном районе Китайской народной республики — проходят массовые акции протеста. Демонстранты выступают против законопроекта об экстрадиции, предложенного местным правительством.

Жители Гонконга считают, что законопроект поставит их и приезжих под юрисдикцию Китая и подорвет автономию региона и права граждан.