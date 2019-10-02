Загребское "Динамо" побило антирекорд московского "Спартака"

Загребское "Динамо" во втором туре группового турнира Лиги чемпионов проиграло на выезде "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Хорваты побили антирекорд турнира, который ранее принадлежал "Спартаку".

"Динамо" проиграло на выезде в 13-й раз подряд в Лиге чемпионов. На счету московской команды было 12 выездных поражений.

Динамовцы на данный момент занимают второе место в своей группе с тремя очками. Лидирует "Манчестер сити" (6 очков). На третьем месте донецкий "Шахтер" (3 очка). Замыкает таблицу "Аталанта", которая очков не набрала.

В следующем туре, 27 октября, загребцы сыграют на выезде с донецким "Шахтером".

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