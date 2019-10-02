Андерй Шевченко согласился стать главным тренером "Милана"

Руководство "Милана" близко к увольнению Марко Джампаоло с поста главного тренера. Первым кандидатом на эту должность является Андрей Шевченко, возглавляющий сборную Украины, сообщает итальянский журналист Танкерди Палмери.

Миланцы уже провели переговоры с украинцем. Шевченко готов приступить к работе только в ноябре, так как сборной Украины предстоят завершающие матчи в отборочном турнире Евро-2020. Кроме того, тренер хотел бы совмещать две должности в дальнейшем.

Если "Милану" и Шевченко не получится договориться, то клуб обратится к кандидатуре французского тренера Руди Гарсии.

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