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Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Бенфикой"

Спорт » Командные виды » Футбол print

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о том, как команда готовится к игре. Встреча состоится на стадионе "Зенит-Арена" 2 октября. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

"Мы долго не играли в Лиге чемпионов. Возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург - это будет праздник.

Будем отталкиваться, в первую очередь, от состояния игроков и от игры соперника, так что все возможно. Футболисты хотят показать завтра свои лучшие качества, посмотрим, насколько это получится ", - приводит ТАСС слова Семака.

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Темы футбол фк зенит фк бенфика сергей семак лига чемпионов
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