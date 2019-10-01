Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал о том, как команда готовится к игре. Встреча состоится на стадионе "Зенит-Арена" 2 октября. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.
"Мы долго не играли в Лиге чемпионов. Возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург - это будет праздник.
Будем отталкиваться, в первую очередь, от состояния игроков и от игры соперника, так что все возможно. Футболисты хотят показать завтра свои лучшие качества, посмотрим, насколько это получится ", - приводит ТАСС слова Семака.
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