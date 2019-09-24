Рэпер Баста представил новый гимн футбольного клуба "СКА Ростов"

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, представил отрывок из гимна клуба "СКА Ростов". Ранее артист сообщил, что возглавит процесс возрождения команды.



Баста гимн СКА Ростов

Баста в 2018 году предоставил "СКА Ростов" финансовую помощь, чтобы клуб расплатился с долгами. Исполнитель, который является уроженцем Ростова-на-Дону и болельщиком команды, собирается и дальше помогать СКА. По его словам, на функционирование команды на сезон необходимо 65 млн рублей.

Сейчас "СКА Ростов" выступает в чемпионате ПФЛ, третьем по силе дивизионе. Сейчас команда занимает восьмое место в таблице, набрав 13 очков в 10-ти играх.

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