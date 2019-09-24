Болгарский боксер умер на ринге, выступая под чужим именем

Боксерский турнир в албанском городе Шкодере завершился громким скандалом. На ринге во время боя умер боксер из Болгарии Борис Станчев. Его соперником был албанский спортсмен Ардит Мурджа, сообщает boec.bg.



Болгарский боксер умер на ринге.

Станчев упал на настил ринга после не сильных ударов противника. Медики вышли на ринг сразу же, но не смогли помочь боксеру. Причину смерти устанавливает следствие.

Скандал на этом не завершился. Дело в том, что Станчев не являлся профессиональным боксером и выходил на ринг под чужим именем. Он использовал документы своего родственника Исуса Величкова, который на ринге до этого провел пять боев.

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