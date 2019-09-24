Американский хоккеист Принс: Белоруссия - не Россия, на 95% Европа

Американский нападающий минского "Динамо" Шейн Принс поделился своими впечатлениями от первого сезона в Белоруссии. Форвард провел 4 игры, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Прошлый сезон хоккеист провел в "Сибири", а ранее выступал в НХЛ за "Оттаву Сенаторз" и "Нью-Йорк Айлендерс". В Европе также играл за швейцарский "Давос".

Принс выразил надежду, что Белоруссия станет для него вторым домом. Хоккеист планирует принять белорусское гражданство.

"Я здесь пока недолго, но Минск очень нравится. Хочется изучить его как можно лучше. Когда ехал сюда, было любопытно, на что больше похожа Беларусь - на Россию или Европу. Оказалось, на 95% - Европа. Совершенно не Россия. По ощущениям - Центральная Европа.

Похоже на Швейцарию? Отчасти да, только без гор. Многое похоже - рестораны, здания... В Новосибирске было совсем по-другому. Там очень холодно. Хотя не скажу, что это плохой город", - цитирует Принса пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

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