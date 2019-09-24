Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его авто 40 раз нарушили ПДД

Форвард "Зенита" Александр Кокорин после выхода на свободу оплатил штрафы, которые были выписаны за нарушения правил дорожного движения на его автомобиле. По сведениям телеграм-канала Mash, за рулем его "Гелендвагена" и других авто все это время находилась жена Дарья Валитова.

На нескольких его автомобилях почти за год 40 раз нарушила ПДД. Общая сумма составила 30 тысяч рублей. Среди нарушений - превышения скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки.

Читайте также:

Американский хоккеист Принс: Белоруссия - не Россия, на 95% Европа

В США утверждают, что ВАДА может лишить Россию шансов на ЧМ-2022

"Барселона" назвала 17 причин того, что Месси стал лучшим