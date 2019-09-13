Уткин потребовал выпустить друга Кокорина и Мамаева на свободу

Журналист Василий Уткин призвал суд выпустить на свободу Александра Протасовицкого, четвертого судимого по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Известный блогер считает, что Протасовицкого незаконно удерживают в колонии.
Ранее суд удовлетворил ходатайства об УДО братьев Кокориных и Мамаева. Они должны выйти на свободу 17 сентября. Протасовицкий отбывает наказание отдельно, в Брянской области. По нему заседания суда еще не было. СМИ сообщали, что рассмотрение его просьбы состоится 24 сентября.
"Сейчас в этой истории наступило время беспредела. Настоящего. Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвертого, Протасовицкого - нет.
Мало того, ему пока отказали в УДО. То есть тому из четверых, кто просто нахулиганил (и то спорно), про которого тупо неуместна риторика "зажрались", "края потеряли", "опозорили честь (флага, спорта, сборной" - то есть тому, который сделай то же самое, но отдельно, скорей всего, ничего бы и не было, кроме штрафа в самом пиковом случае - вот его и продержат дольше всех.
Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных. Вряд ли он в заключении вызывающе мочился на стену казармы или материл начальство, он достоин УДО в не меньшей степени. Происходит скотство. Протасовицкому - свободу", - написал Уткин в Instagram.
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