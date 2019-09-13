Красноярск примет чемпионат мира по борьбе

Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что в 2022 году в городе пройдет чемпионат мира по борьбе. Члены Объединенного мира борьбы (UWW) приняли единогласное решение по кандидатуре.

С 2005 года чемпионаты мира по вольной, греко-римской и женской борьбе были объединены в один турнир. В 2010 году соревнования прошли в Москве.

С 14 по 22 сентября 2019 года турнир состоится в Нур-Султане. На предыдущем турнире в Будапеште первенствовала Россия. Спортсмены выиграли соревнования по вольной и греко-римской борьбе.

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