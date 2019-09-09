"Палермо" установил рекорд посещаемости четвертого дивизиона

"Палермо" установил рекорд посещаемости Серии D, четвертого дивизиона чемпионата Италии. Команда обыграла "Сан-Томмазо" со счетом 3:2.

За этим матчем наблюдали 17 тысяч болельщиков. Для команды это был первый домашний матч в Серии D. "Палермо" был понижен до четвертого дивизиона за финансовые нарушения. Причиной для столь строго наказания стала деятельность бывшего владельца "Палермо" Маурицио Дзампарини. Он был уличен в отмывании денег.

Напомним, что в нулевых годах "Палермо" весьма успешно выступал в чемпионате Италии, доходил до 1/8 финала Кубка УЕФА и полуфинала Кубка Италии. В сезоне-2006/07 "Палермо" занял 5-е место в Серии А, что является высшим достижением клуба за всю историю.

Читайте также:

Сборная России сыграет с Казахстаном в красной форме

"Манчестер Сити" первым потратил более 1 млрд евро на состав

Лукашенко назвал Европу и США настоящими друзьями Белоруссии