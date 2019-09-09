"Манчестер Сити" первым потратил более 1 млрд евро на состав

Организация CIES Football Observatory провела исследование составов футбольных клубов. Самыми дорогими футболистами владеет "Манчестер Сити". Этот клуб стал первым, потратившим более 1 млрд евро на свой состав.
Стоимость покупки всех футболистов "Манчестер Сити" составила 1,14 млрд евро. Второе место по этому показателю занимает "ПСЖ" (913 млн евро), третье — "Реал" (902 млн евро).
В первой десятке также оказались "Манчестер Юнайтед" (751 млн евро), "Ювентус" (719), "Барселона" (697), "Ливерпуль" (639), "Челси" (561), "Атлетико" (550) и "Арсенал" (498).
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Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.