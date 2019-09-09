Сборная России сыграет с Казахстаном в красной форме

Сборная России выйдет на поле в матче против Казахстана в красной форме. Вратарь наденет зеленый комплект, сообщает пресс-служба команды.

Матч Россия — Казахстан состоится сегодня, 9 сентября, на стадионе "Калининград". Начало встречи — в 21:45 мск.

Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счетом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I.

В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.

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