Лукашенко назвал Европу и США настоящими друзьями Белоруссии

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу посетил Минск перед матчем между командами Европы и США. Легкоатлетическая встреча пройдет 9 и 10 сентября.
Перед началом соревнований Коу провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Вы стали настоящими друзьями Белоруссии, я это искренне говорю. Вы перешагнули через разные предрассудки, которые были в свое время в отношении Белоруссии и выполнили невыполнимое, когда пообещали поработать над тем, чтобы это событие, гигантский матч между США и Европой состоялся у нас, в Белоруссии", - приводит БелТА слова Лукашенко.
Легкоатлетический матч Европа - США состоится на Национальном олимпийском стадионе "Динамо". В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы, 4 - от США). В составе сборной Европы выступят шестеро россиян.
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