В Омске для "Авангарда" построят арену на 12 тысяч зрителей

Новая арена хоккейного клуба "Авангард" будет вмещать 12 тысяч зрителей. Стоимость строительства составит около 10 млрд рублей.

Осенью 2018 года техническое состояние строительных конструкций "Арены Омск", которая является домашней для "Авангарда", было оценено как аварийное. В апреле председатель совета директоров хоккейного клуба Александр Крылов заявил, что планируется выйти на строительство новой арены в Омске в начале 2020 года.

"Арена представляет из себя 5-этажное мультифункциональное здание общей площадью 52 тысячи квадратных метров на 12 000 зрителей̆ с различными сценариями трансформации прилегающей территории, спортивного блока, зрительских фойе и подтрибунного пространства", - приводит слова Крылова пресс-служба клуба.

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