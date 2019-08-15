Матчи ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа самолета А321

Матчи чемпионата ФНЛ начнутся с минуты оваций в честь экипажа самолета А321, который сегодня был экстренно посажен в поле из-за аварийной ситуации. Во время взлета с аэродрома Жуковский в двигатели лайнера попали птицы.
Пилоты приняли решение сажать самолет, выключили двигатели и убрали шасси, чтобы посадка была как можно мягче. Самолет был посажен в кукурузное поле в Раменском районе. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. Более 70 человек обратились в больницы с травмами различной тяжести.
"К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная национальная лига предлагает все матчи 9-го тура первенства, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с "минуты оваций" всему экипажу", - говорится в сообщении ФНЛ.
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