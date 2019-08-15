Овечкин прокомментировал поведение Панарина и его огромный контракт

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о своем отношении к высказываниям Артемия Панарина. Также капитан "Кэпиталз" заявил, что рад за россиянина, который подписал крупный контракт с "Рейнджерс".

"Огромный контракт Панарина и появившаяся у него раскованность? Каждый человек может себя вести так, как он хочет. Что касается его контракта, то я только рад за него. Молодец, добился всего сам. Рад и доволен за него", - приводит "Чемпионат" слова Овечкина.

Панарин перешел в "Рейнджерс" из "Коламбуса". Он подписал контракт на 7 лет. Средняя зарплата игрока составит 11,642 млн долларов. Это второй показатель среди хоккеистов НХЛ. Больше зарплата только у канадской суперзвезды "Эдмонтона" Коннора Макдэвида.

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