"Спартак" и "Тун" начали матч с минуты молчания в честь фаната Бахыта

"Спартак" и швейцарский "Тун" начали матч 3-го тура Лиги Европы с минуты молчания. Тем самым команды почтили память известного фаната красно-белых Бахыта.

Алексей был известен тем, что посетил более 500 выездных матчей не только футбольного "Спартака". Также он присутствовал на играх хоккейной, мини-футбольной команды, "Спартака-2" и сборной России.

12 августа Бахыт возвращался из Грозного, с матча против "Ахмата". Около Ростова-на-Дону фанат попал в ДТП, после чего был доставлен в больницу. 14 августа стало известно, что Алексей скончался.

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