Италию могут отстранить от Олимпиады-2020

Италия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Более того, страну могут лишить права проведения Олимпиады-2026, сообщает Tuttosport.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго выступил с обращением, в котором указал на недопустимость нового закона о спорте. В августе парламент страны принял новый документ, который регулирует взаимоотношения между властями и спортивными организациями.

В Международном олимпийском комитете (МОК) посчитали закон нецелесообразным. По мнению МОК, положения документа упраздняют автономность НОК, что противоречит олимпийской хартии.

"Я глубоко озабочен в связи с олимпийским будущим итальянского спорта. На горизонте сейчас много черных туч. Они сгущаются из-за политического кризиса, неясности относительно будущего правительства и неприятия со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) закона о реформе спорта, одобренного парламентом 6 августа", - заявил Малаго в интервью Tuttospot.

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