УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока прошлого сезона

УЕФА объявил номинантов на премию лучшему футболисту прошлого сезона. Победитель будет назван в Монако 29 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

На награду претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк.

Аргентинец в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". Португалец выиграл Лигу наций, а голландец - Лигу чемпионов. Защитник стал лучшим футболистом финала.

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