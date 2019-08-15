Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не совладал с нервами в одном из пабов Дублина. Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Другие посетители заведения оттащили бойца от мужчины. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.
Макгрегор - бывший чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года ирландец уступил в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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