Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не совладал с нервами в одном из пабов Дублина. Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.



Макгрегор ударил мужчину из-за спора о виски

Другие посетители заведения оттащили бойца от мужчины. Пострадавший обратился с заявлением в полицию.

Макгрегор - бывший чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года ирландец уступил в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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