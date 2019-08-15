Новичок "Спартака" Шюррле признался, что слушает Пугачеву

Немецкий футболист "Спартака" Андре Шюррле дал интервью Евгению Савину для передачи "КраСава". Новичок красно-белых рассказал о своих музыкальных пристрастиях, назвав три самых любимых трека.
"Я много слушаю Дрэйка, нравится его Headlines. Потом, наверное, Dynoro & Gigi D'Agostino - In My Mind. Ну и "Миллион алых роз", - заявил футболист.
"Спартак" арендовал 29-летнего Шюррле 31 июля. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока. Немец забил один гол и сделал одну передачу в двух матчах РПЛ.
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