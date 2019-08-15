"Урал" подарил абонементы пилотам, посадившим аварийный самолет А321

Футбольный клуб "Урал" выразил благодарность членам экипажа самолета А321, который сегодня был экстренно посажен на кукурузное поле около аэродрома Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

С борта самолета, следовавшего маршрутом Москва - Симферополь, были эвакуированы 230 человек, из которых 226 - пассажиры.

"Урал" пообещал подарить членам экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи.

"Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера "Уральские авиалинии". Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала", волнения и драйва вам только на стадионе", - говорится в сообщении клуба.

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