В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Трагедия произошла в бухте "Омега" в Севастополе, сообщают "Новости Крыма".

Одна из девушек во время шторма прыгнула с пирса и не смогла выплыть. Вторая женщина попыталась спасти подругу, но тоже утонула. Тела девушек пока не удалось поднять на поверхность.

Точные причины инцидента не называются. Также пока неизвестны фамилии спортсменок. Одна из девушек уроженка Москвы, вторая - Мурманска.

Читайте также:

Московское "Динамо" приготовило подарок для Дженнифер Лопес

Судье Жабченко предлагали на камеру порвать российский паспорт

Неймара высмеяли после инцидента с Мбаппе