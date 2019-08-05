Московское "Динамо" приготовило подарок для Дженнифер Лопес

Московское "Динамо" приготовило подарок для американской певицы Дженнифер Лопес. В воскресенье вечером исполнительница давала концерт на домашнем стадионе динамовцев "ВТБ Арена".
В Instagram динамовского клуба после матча "Динамо" - "Спартак" (0:0) выставлено фото футболки, которую презентуют Джей Ло. Форма певицы под 4-м номером была оставлена в гримерке.
Бело-голубые в первых четырех турах набрали пять очков. Команда обыграла "Урал" (2:0), сыграла вничью со "Спартаком" (0:0) и тульским "Арсеналом" (1:1), а также проиграла "Рубину" (0:1).
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