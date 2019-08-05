Неймара высмеяли после инцидента с Мбаппе

Во время матча за Суперкубок Франции между "ПСЖ" и "Ренном" (2:1) случился между футболистами парижской команды возник конфликт. Нападающий Кильян Мбаппе во время церемонии награждения вытолкнул из общего фото форварда Неймара. Момент попал в трансляцию и вызвал бурную реакцию в СМИ и соцсетях.



Неймар и Мбаппе

Журналисты связывают такое поведение Мбаппе с тем, что Неймар хочет уйти из команды. Слухи об этом ходят все лето, но реальных покупателей на бразильца пока не нашлось. В "ПСЖ" не намерены расставаться с игроком менее, чем за 180 млн евро.

Соцсети отреагировали на этот эпизод по-своему. Фанаты назвали Неймра клоуном и высмеяли его действия.

"Пришло время дурачить другой клуб", - написал один из болельщиков.

"Неймар - позор "ПСЖ". Он получил травму и много пьет. Он в команде только ради денег", - написал другой фанат.

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