Судье Жабченко предлагали на камеру порвать российский паспорт

Футбольный судья Анатолий Жабченко рассказал о том, почему перестал работать с Федерацией футбола Украины и начал сотрудничество с РФС. В воскресенье он впервые попал на матч российской премьер-лиги. На игре "Рубин" - ЦСКА Жабченко был резервным арбитром.

Жабченко родился в Симферополе, был вратарем в профессиональных командах, после чего начал карьеру арбитра. С 2010 по 2017 год он обслуживал матчи украинского чемпионата, а также работал в европейских соревнованиях от Украины.

В 2014 году после Евромайдана и присоединения Крыма к России продолжил работать в ФФУ. На каждую игру Жабченко ездил из Симферополя на Украину, а спустя некоторое время начал получать угрозы от националистов. В 2017 году попал в базу "Миротворца", после чего не стал пересекать границу и начал работу на матчах чемпионата Крыма.

"Мы начали получать смс от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся. Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе на матч Суперкубка, то будет «Дом профсоюзов-2». Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. В ФФУ мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся", - приводит "Чемпионат" слова Жабченко.

Судья заявил, что не хочет ничего плохого говорить про Украину, но его страна закончилась сразу после Евромайдана.

"Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое - и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014 году. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан. Дальнейшие события показали, что это уже не наша Украина. ФФУ предложила мне сделку. Мы по обоюдному согласию расторгли контракт", - заявил Жабченко.

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