Футбольный "Арарат" вернулся в Россию и заявился в ПФЛ

"Арарат" вернулся в чемпионат России по футболу. Команда заявилась в ПФЛ, третий по силе дивизион, сообщает пресс-служба команды. Позже будет определена зона лиги, в которой будет выступать команда.



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"Арарат" ранее выступал в ПФЛ в сезоне-2017/18. Команда выиграла чемпионат в зоне "Центр", но не смогла заявиться в ФНЛ.

Клуб переехал в Армению и получил название "Арарат-Армения". Команда стала чемпионом страны и будет стартовать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

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