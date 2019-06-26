Футбольный "Арарат" вернулся в Россию и заявился в ПФЛ

"Арарат" вернулся в чемпионат России по футболу. Команда заявилась в ПФЛ, третий по силе дивизион, сообщает пресс-служба команды. Позже будет определена зона лиги, в которой будет выступать команда.
"Арарат" ранее выступал в ПФЛ в сезоне-2017/18. Команда выиграла чемпионат в зоне "Центр", но не смогла заявиться в ФНЛ.
Клуб переехал в Армению и получил название "Арарат-Армения". Команда стала чемпионом страны и будет стартовать во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
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