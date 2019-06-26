Неймар объявит о желании вернуться в "Барселону" после Кубка Америки

Нападающий "ПСЖ" Неймар близок к возвращению в "Барселону". Он объявит о своем желании перейти в каталонский клуб после завершения Кубка Америки-2019.
Ранее сообщалось, что бразилец договорился с "Барсой" о новом контракте. Неймар пойдет на значительное снижение зарплаты. В Каталонии хотят, чтобы футболист выступил с публичным заявлением. Руководство клуба считает, что это поможет "Барсе" в переговорах с "ПСЖ".
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