Гинер предложил включить в чемпионат России по футболу клубы из других стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер предложил включить в чемпионат России по футболу клубы из соседних стран. По его мнению, это может увеличить конкуренцию в лиге, которую могут расширить до 18 клубов.



Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер — об открытии нового стадиона красно-синих.

Гинер в интервью "Чемпионату" заявил, что в будущем возможен вариант, при котором клубы из Белоруссии, Казахстана или Армении могли бы стать участниками РПЛ. Владелец армейцев привел в пример Великобританию. В чемпионате Англии выступают команды из Уэльса.

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался за такую позицию, но отметил, что вряд ли УЕФА разрешит вхождение клубов из СНГ в российский чемпионат.

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