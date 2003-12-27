Боец ММА Дацик получил право на УДО

Тосненский суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об УДО российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика. Спортсмен выйдет из колонии 13 октября, сообщает пресс-служба суда.

Дацик отбывает не первый срок. В декабре 2019 года он был задержан за незаконное пересечение границы России и Эстонии. Спортсмен был приговорён к одному году колонии.

Дацик активно выступал в ММА с 1999 по 2001 год. Он провёл 11 поединков, в которых одержал четыре победы и потерпел семь поражений. Позже спортсмен получил первый тюремный срок и вернулся в октагон в 2006 году, когда победил Романа Савочку.

Следующего боя пришлось ждать 13 лет. Дацик победил блогера Андрея Кирсанова.