Зе Луиш прилетел в Москву и обратился к болельщикам "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Зе Луиш прибыл в Москву. Ранее экс-игрок "Спартака" подписал с железнодорожниками контракт на три года.

Асад возвращает контроль над Сирией

После прилёта в Москву Зе Луиш обратился к болельщикам "Локо". Он отметил, что хочет как можно быстрее стать частью команды.

"Приветствую болельщиков "Локомотива". Я очень рад оказаться здесь, в "Локо". С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся", — приводит пресс-служба "Локо" слова Зе Луиша.

В 2017 году Зе Луиш стал чемпионом России в составе "Спартака".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как боевика, воевавшего в Сирии, СМИ приняли за экс-полузащитника "Локомотива" Лассана Диарра.

Чернокожего сирийского повстанца, который в видеообращении "Аль-Каиды" призывал людей примкнуть к террористам, приняли за игрока московского "Локомотива" Лассану Диарру, сообщает The Guardian.

Согласно последним данным, эти слухи были опровергнуты: на видео запечатлен не 29-летний полузащитник сборной Франции и ФК "Локомотив", некогда игравший за "Арсенал", а гражданин Португалии Келсо Родригес Да Коста.

Ролик появился в сети две недели назад. Он был опубликован представителем "Исламского государства Ирака и Леванта", одного из подразделений "Аль-Каиды". В описании видео было сказано, что его героем является "бывший футболист из Лондона, который отказался от всего ради священной войны за Аллаха".

Почти сразу Диарре пришлось доказывать, что в Сирии он не был ни разу в жизни. Представители "Арсенала" заявили, что, вероятно, мужчина на видео когда-то пробовал попасть в клуб, но вряд ли за него играл, тем более в течение длительного периода времени.

Несколько дней назад сирийский лидер Башар Асад, выступая в Университете Дамаска, объявил о том, что в гражданской войне в Сирии, продолжающейся уже три года, наступил переломный момент. Правительственным войскам удалось отбить от боевиков многие города. Многие эксперты признают, что Асад выигрывают войну, которая унесла уже более 150 тысяч жизней и вынудила более миллиона человек бежать из страны.