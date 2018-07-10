ФИФА занялась новым видео с Домагоем "Слава Украине" Видой

ФИФА анализирует новое видео, где в "главной роли" вновь выступил защитник хорватской сборной Домагой Вида. Он выкрикивает столько полюбившуюся себе реплику "Слава Украине".
Стоит отметить, что Международная федерация футбола пока лишь рассматривает произошедшее, от комментариев и рассказа о том, какой будет реакция, представители организации отказались.
Напомним, что после победы Хорватии в матче с Россией бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич сделали видеопоздравление со словами "Слава Украине!". В ФИФА это сочли жестом политическим, после чего вынесли Виде предупреждение. Стоит отметить, что Вукоевичу видеоэксперимент "стоил" дороже: футбольный союз Хорватии предупредил его о недопустимости такого поведения, а после федерация уволила с поста помощника тренера национальной сборной и отчислила из состава делегации на ЧМ-2018.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", штраф за Огнена Вукоевича решила заплатить украинская федерация футбола. Кроме того, президент ФФУ прибыл в Раду в футболке с символикой хорватской сборной, где заявил, что Вукоевича ждет работа на Украине.
Читайте также:
Поплатился за "Славу Украине!": Вукоевича отстранили от ЧМ-2018
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Гарри Каспарова сборной Хорватии не осталось без внимания в России. Хотя казалось бы... Гарри Кимович предупреждал заранее, стоило прислушаться.
По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.
Недавно в Софии в Центре восточных языков и культур при Софийском университете имени Святого Климента Охридского состоялась конференция с международным участием на тему "Гибридные войны".