ФИФА занялась новым видео с Домагоем "Слава Украине" Видой

ФИФА анализирует новое видео, где в "главной роли" вновь выступил защитник хорватской сборной Домагой Вида. Он выкрикивает столько полюбившуюся себе реплику "Слава Украине".

Фото: ru.fifa.com

Стоит отметить, что Международная федерация футбола пока лишь рассматривает произошедшее, от комментариев и рассказа о том, какой будет реакция, представители организации отказались.

Напомним, что после победы Хорватии в матче с Россией бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич сделали видеопоздравление со словами "Слава Украине!". В ФИФА это сочли жестом политическим, после чего вынесли Виде предупреждение. Стоит отметить, что Вукоевичу видеоэксперимент "стоил" дороже: футбольный союз Хорватии предупредил его о недопустимости такого поведения, а после федерация уволила с поста помощника тренера национальной сборной и отчислила из состава делегации на ЧМ-2018.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", штраф за Огнена Вукоевича решила заплатить украинская федерация футбола. Кроме того, президент ФФУ прибыл в Раду в футболке с символикой хорватской сборной, где заявил, что Вукоевича ждет работа на Украине.

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