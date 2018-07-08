Российские футболисты встретились с болельщиками в Москве

Несколько десятков тысяч россиян пришли на встречу со сборной страны по футболу в фан-зону в Москве. Болельщики встретили спортсменов овациями и словами благодарности.

Фото: ru.fifa.com

Когда сборная приехала, то на экране показали самые захватывающие моменты с игр команды. Волонтеры скандировали: "Россия, Россия", а игроки, тренеры и члены административного штаба прошли через живой коридор. На всех, кроме главного тренера сборной Станислава Черчесова, были в футболки с принтом "Играем за вас".

Напомним, что вчера команда уступила хорватам в четвертьфинале ЧМ в серии пенальти — 4:3, основное время — 1:1, дополнительное — 2:2. Стоит отметить, что этот ЧМ стал лучшим для российской сборной: на групповом этапе у команды было 2 место после победы над сборными Саудовской Аравии и Египта. В одной восьмой команда одолела испанцев.

По итогам всех игр лучший бомбардир сборной — полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев, он забил четыре мяча и разделил 2 место в списке лучших на ЧМ с Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. На счету нападающего Артема Дзюба три мяча.

Кроме того, Сергей Игнашевич заявил, что уходит из футбола, а Александр Самедов прекращает играть за сборную.